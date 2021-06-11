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Общество

Наталья Горбачева: Общественная палата Псковской области готова к работе

«Первое заседание показало, что вновь избранные члены Общественной палаты пятого созыва и впервые избранные — очень активны, со своей позиции готовы к работе. Это очень приятно», - сказала в комментарии Псковскому агентству информации председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева, избранная председателем Общественной палаты Псковской области 10 июня.

По словам Горбачевой, сейчас есть определенные вопросы по структуре палаты, в частности, ещё два члена Общественной палаты должны быть доизбраны. Кроме того, как отметила собеседница агентства, в скором времени состоится внеочередное заседание Общественной палаты.

«Я думаю, о каких-то планах можно будет говорить ближе к середине лета. К 8 августа мы должны со всем определиться, впереди ещё встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым по совместным планам», - сказала Наталья Горбачева.

Она также добавила, что, когда соберется полный состав Общественной палаты Псковской области, тогда можно будет полноценно принимать решения.

«Комиссии избраны, затем рабочие группы ещё не избраны, но они в процессе работы комиссий будут [избраны]. Я думаю, начнёт работу Общественная палата так, как всегда», - заключила Горбачева.

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