Пять лет тюрьмы получил житель Дновского района за сбыт наркотиков

11:17, 11 июня 2021, ПАИ

Житель Дновского района обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

18 февраля текущего года к обвиняемому обратилось лицо, выступающее в рамках оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка» в роли закупщика наркотических средств, которое передало ему деньги за наркотики. Подсудимый через интернет заказал и оплатил наркотики, которые забрал в виде закладки в лесу Дновского района.

После этого обвиняемый передал закупщику наркотическое средство массой 0,25 грамма. По решению суда обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

По совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединено наказание, не отбытое по другому приговору в виде лишения свободы на срок один месяц, и окончательно определено к отбытию наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.