Парк на Соколихе может появиться уже в 2022 году

11:21, 11 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по созданию парка у памятника Александру Невскому на Соколихе, а также по поводу реконструкции монумента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов рассказал, что нулевой этап приведения в порядок территории у монумента на Соколихе проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Планируется благоустроить парковку, верхнюю площадку, восстановить подсветку памятника, установить туалет.

«Работы идут в нормальном темпе, подрядчик добропорядочный, вопросов по объекту нет», — отметил Сергей Грахов.

Архитектор Сергей Станкевич рассказал о работе над дизайн-проектом, в частности, о первой очереди создания нового общественного пространства, примыкающего к существующей инфраструктуре вокруг монумента. Документы согласованы комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области, а также управлением архитектуры и градостроительства администрации региона. Все замечания учтены, впереди - процедура общественных слушаний.

После проведения публичных слушаний и внесения в проект изменений, если они будут, муниципалитет объявит конкурс на разработку проектно-сметной документации, отметила на совещании глава Псковского района Наталья Федорова. Губернатор поручил руководителю Управления общественных проектов и молодежной политики Наталье Плявинской оперативно отработать все актуальные вопросы с общественниками, чтобы приступить к следующим шагам в реализации проекта.

«Оперативно запускаем работу, нужно все разночтения устранить. Презентуйте перед муниципальными депутатами, показывайте экспертам и запускайте общественные слушания. Тогда мы сэкономим время. Если мы до конца года все сделаем, то больше шансов, что в начале следующего года получим финансирование и сможем приступить к работам», — подчеркнул глава региона.

О работе по сохранению монумента на Соколихе рассказал председатель комитета по сохранению объектов культурного наследия Вадим Нэдик. Он подчеркнул, что в настоящее время разработан комплексный план. В него вошли противоаварийные и первоочередные работы на сумму в 1,3 млн рублей. Мероприятия будут осуществлены на средства, предусмотренные на эти цели в региональном бюджете текущего года. Всего на полное приведение памятника в порядок необходимо от 8 до 12 млн рублей.

Михаил Ведерников поручил организовать первоочередные работы в ближайшее время, при необходимости содействие для приведения монумента в порядок будет оказано из резервного фонда администрации Псковской области.