Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 426

11:21, 11 июня 2021, ПАИ

426 человек умерло от коронавируса в Псковской области с начала пандемии. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе от коронавируса умерло ещё три пациента. Всего в Псковской области зарегистрировано 38 279 случаев заражения коронавирусом, 32 840 пациентов выздоровело.