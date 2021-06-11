Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 426
426 человек умерло от коронавируса в Псковской области с начала пандемии. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в регионе от коронавируса умерло ещё три пациента. Всего в Псковской области зарегистрировано 38 279 случаев заражения коронавирусом, 32 840 пациентов выздоровело.
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