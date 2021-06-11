Чтобы не лишиться автомобиля, пскович заплатил долг в 250 тысяч рублей

11:45, 11 июня 2021, ПАИ

Житель Пскова отдал долг за кредит в 250 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительных производств, предупредил, что в случае неисполнения им долговых обязательств будет применен комплекс мер принудительного характера. В собственности псковича обнаружилось движимое и недвижимое имущество. На него судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия.

Кроме того, явившись на приём в отделение судебных приставов, гражданин получил требование о предоставлении своего автотранспортного средства для составления акта описи и ареста. Не желая лишаться автомобиля, гражданин оплатил задолженность в полном объеме. Запреты с имущества гражданина сняты, исполнительные производства подлежат окончанию фактическим исполнением.