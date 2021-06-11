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Спорт

Турнир по пляжному волейболу пройдёт в Пскове 17 июня

Турнир по любительскому пляжному волейболу среди смешанных команд пройдёт в Пскове 17 июня.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре, мероприятие состоится на территории Pskov Wake Park (улица Яна Райниса, 41б). Начало в 18:30.

В команде должна быть одна девушка и один парень. Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке здесь.

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