Турнир по пляжному волейболу пройдёт в Пскове 17 июня

11:42, 11 июня 2021, ПАИ

Турнир по любительскому пляжному волейболу среди смешанных команд пройдёт в Пскове 17 июня.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре, мероприятие состоится на территории Pskov Wake Park (улица Яна Райниса, 41б). Начало в 18:30.

В команде должна быть одна девушка и один парень. Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке здесь.