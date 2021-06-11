Старшеклассников Пскова приглашают углубленно изучать предметы в «Университетских классах»

11:44, 11 июня 2021, ПАИ

Дополнительная образовательная программа «Университетские классы» для учащихся 10-11 классов – это возможность расширить свои предметные знания, круг интересов и планомерно подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения, а также получить навыки исследовательской и научной работы на этапе обучения в школе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В этом году набор проходит на пять направлений: «Физика», «Правоведение», «Биология. Путеводитель старшеклассника», «Основы биологической химии» и «Прикладная экономика: деловая игротека».

Учебные занятия проходят в аудиториях и лабораториях университета в очном режиме, а также в режиме онлайн на платформе Zoom. Обучение по программе продолжается с октября 2021 года по апрель 2022 года.

Один из главных плюсов программы – низкая фиксированная цена за весь учебный год независимо от количества выбранных предметов. После освоения программы учащийся гарантированно получит скидку 20% при оплате обучения в ПсковГУ, дополнительные баллы при поступлении в ПсковГУ и сертификат о прохождении программы.

По статистике, более 90% выпускников поступают в высшие учебные заведения на бюджетные места. Кроме того, учащиеся «Университетских классов» могут пользоваться инфраструктурой вуза – бассейном, библиотекой, лабораториями, поликлиникой наравне со студентами.