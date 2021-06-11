Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Старшеклассников Пскова приглашают углубленно изучать предметы в «Университетских классах»

Дополнительная образовательная программа «Университетские классы» для учащихся 10-11 классов – это возможность расширить свои предметные знания, круг интересов и планомерно подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения, а также получить навыки исследовательской и научной работы на этапе обучения в школе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В этом году набор проходит на пять направлений: «Физика», «Правоведение», «Биология. Путеводитель старшеклассника», «Основы биологической химии» и «Прикладная экономика: деловая игротека».

Учебные занятия проходят в аудиториях и лабораториях университета в очном режиме, а также в режиме онлайн на платформе Zoom. Обучение по программе продолжается с октября 2021 года по апрель 2022 года.

Один из главных плюсов программы – низкая фиксированная цена за весь учебный год независимо от количества выбранных предметов. После освоения программы учащийся гарантированно получит скидку 20% при оплате обучения в ПсковГУ, дополнительные баллы при поступлении в ПсковГУ и сертификат о прохождении программы.

По статистике, более 90% выпускников поступают в высшие учебные заведения на бюджетные места. Кроме того, учащиеся «Университетских классов» могут пользоваться инфраструктурой вуза – бассейном, библиотекой, лабораториями, поликлиникой наравне со студентами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

11 июня 2021

Укладка асфальта идет на улице Инженерной в Пскове
11 июня 2021

В России введен институт единого оператора газификации
11 июня 2021

До 2025 года планируется достижение технически возможной полной газификации в 35 регионах России
11 июня 2021

С наступающим праздником Псковский облсовпроф поздравил работников лёгкой промышленности
11 июня 2021

Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 426
11 июня 2021

Парк на Соколихе может появиться уже в 2022 году
11 июня 2021

Наталья Горбачева: Общественная палата Псковской области готова к работе
11 июня 2021

Борис Елкин рассказал о работах на дороге в сторону Самолвы

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...