С наступающим праздником Псковский облсовпроф поздравил работников лёгкой промышленности

11:50, 11 июня 2021, ПАИ

Накануне профессионального праздника работников текстильной и лёгкой промышленности поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

«Огромное спасибо за ваш труд, ведь вы стараетесь на благо нашей любимой страны, на развитие ее экономики, - отметил Игорь Иванов в своем поздравлении. - Ваша профессия помогает делать нас краше, а значит — добрее и лучше. Вы делаете великое дело — не только обуваете и одеваете нас, но и воспитываете чувство эстетики, чувство прекрасного. Известно, что встречают по одежке, а это уже ваша работа, значит, мы в ваших руках. С праздником!».

Как отметили в пресс-службе облсовпрофа, «День работников текстильной и лёгкой промышленности – важный праздник, который отмечает большое количество людей, причастных к данному виду отрасли, ведь лёгкая промышленность — одна из ведущих в стране».

День работников текстильной и лёгкой промышленности отмечается ежегодно во второе воскресенье июня. В СССР он праздновался согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в России его отмечают согласно Указу Президента РФ №1111 от 17 июня 2000 года.