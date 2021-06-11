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Общество

До 2025 года планируется достижение технически возможной полной газификации в 35 регионах России

Фото Андрея Степанова.

В результате реализации программы газификации регионов на 2021-2025 годы планируется достижение технически возможной полной газификации в 35 регионах РФ. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в ходе пресс-конференции с региональными журналистами 11 июня.

Сергей Густов напомнил, что в декабре 2020 года было завершено формирование пятилетних программ по газификации. «Эта работа осуществлялась при непосредственном участии региональных органов исполнительной власти, так как именно губернаторы обладают актуальной информацией о текущих потребностях в своих регионах. В декабре 2020 года мы подписали с регионами план-график синхронизации на 2021 год, который сейчас успешно реализуется», - сообщил он.

По его словам, в 2021 году в соответствии с планами-графиками синхронизации на работу по газификации будет потрачено 128 млрд рублей. В целом в течение пяти лет инвестиции ПАО «Газпром» составят 526,1 млрд. рублей. «Это почти в три раза больше, чем инвестировано в рамках предыдущей программы в 2016-2020 годах», - отметил Сергей Густов.

Также Сергей Густов подробно остановился на утвержденной 30 апреля 2021 года дорожной карте по внедрению социально ориентированной экономически эффективной системы газификации и газоснабжения РФ. «Первый важный блок вопросов в этом плане мероприятий введение единого института единого оператора газификации (ЕОГ). Второй блок вопросов совершенствование действующего законодательства в целях упрощения мероприятий по газоснабжению и газификации. Эта работа уже начата. Третий блок вопросов — повышение уровня автоматизации процессов управления систем газификации и безопасного использования газа в быту. И четвертый пункт это клиентоориентированность — создание максимально комфортных условий для потребителей газа и тех, кто планирует стать потребителем. Это система единого окна: разработка комплексного договора, возможность подачи заявок через сервис госуслуг», - пояснил он.

 

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