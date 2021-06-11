В России введен институт единого оператора газификации

11:59, 11 июня 2021, ПАИ





В России введен институт единого оператора газификации. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в ходе пресс-конференции с региональными журналистами 11 июня.

По его словам, 1 июня этого года Госдумой принят в третьем чтении и одобрен Советом Федерации проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон «О газоснабжении РФ». «Поправки нацелены на введение института единого оператора», - пояснил Сергей Густов.

По его словам, предполагаемый порядок подключения граждан к сетям будет состоять из трех больших блоков. Строительство магистральных газопроводов, газопроводов-отводов ГРС и межпоселковых газопроводов будет осуществляться за счет ПАО «Газпром». Инвестиции на пять лет составляют 506 млрд рублей.

Второй этап - строительство межпоселковых газопроводов до границ земельных участков потребителей сетевого газа. Это ответственность единого оператора газификации.

Строительство газопровода внутри дома, а также покупка и установка газового оборудования осуществляется на средства граждан.