В России введен институт единого оператора газификации
В России введен институт единого оператора газификации. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в ходе пресс-конференции с региональными журналистами 11 июня.
По его словам, 1 июня этого года Госдумой принят в третьем чтении и одобрен Советом Федерации проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон «О газоснабжении РФ». «Поправки нацелены на введение института единого оператора», - пояснил Сергей Густов.
По его словам, предполагаемый порядок подключения граждан к сетям будет состоять из трех больших блоков. Строительство магистральных газопроводов, газопроводов-отводов ГРС и межпоселковых газопроводов будет осуществляться за счет ПАО «Газпром». Инвестиции на пять лет составляют 506 млрд рублей.
Второй этап - строительство межпоселковых газопроводов до границ земельных участков потребителей сетевого газа. Это ответственность единого оператора газификации.
Строительство газопровода внутри дома, а также покупка и установка газового оборудования осуществляется на средства граждан.
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