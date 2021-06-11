Великолукская актриса стала лауреатом всероссийского театрального фестиваля

12:27, 11 июня 2021, ПАИ

Подведены итоги XVIII Фестиваля театров малых городов России, который проходил в Татарстане с 2 по 9 июня, сообщили организаторы фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

В номинации «Лучшая женская роль» приз получила Алина Бичай за роль Катерины в спектакле «Гроза» режиссера Ильи Ротенберга (Великолукский драматический театр, Великие Луки).

В фестивале принимали участие 16 творческих коллективов из разных регионов страны: театры из Республик Башкортостан, Татарстан и Удмуртия; Пермского и Красноярского краев; Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Липецкой областей.