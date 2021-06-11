В России впервые с февраля выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19

12:31, 11 июня 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 12 505 новых случаев заболевания коронавирусом. До этого более 12 тысяч заразившихся выявляли 22 февраля (12 604 случая), сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

10 июня в стране зафиксировано 396 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 10 188 человек.

Всего по состоянию на 11 июня в России выявлено 5 180 454 случая заболевания коронавирусом, 4 782 183 человека выздоровело, 125 674 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 38 279 случаев заражения коронавирусом, 32 840 пациентов выздоровело, 426 человек умерло.