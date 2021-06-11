Псковичей приглашают принять участие во флешмобе, приуроченном ко Дню отца
Жителей Псковской области приглашают принять участие во всероссийском семейном флешмобе, приуроченном ко Дню отца (20 июня). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы флешмоба.
Флешмоб будет проходить в социальных сетях с 14 по 20 июня. Участникам предлагают вспомнить смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисовать папин портрет, опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями и выложить на своей странице в Instagram, Facebook, «Одноклассники» или «ВКонтакте» с хештегом #деньотца2021 и #фондандреяпервозванного.
Аккаунт должен быть открыт. Для Instagram необходимо быть подписанным на страницу «Счастье материнства» и благотворительного фонда «Протек». Под постом необходимо отметить двух друзей.
По итогам флешмоба случайным выбором будут определены пять участников, которым достанется подарочный сертификат OZON от Фонда Андрея Первозванного и подарочный набор от благотворительного фонда «Протек». Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 23 июня на страницах Фонда Андрея Первозванного в соцсети «ВКонтакте» или Facebook.
Подробные правила и условия можно посмотреть на сайте здесь.
Организатором флешмоба выступил Фонд Андрея Первозванного при поддержке певицы Дианы Гурцкой и путешественника Федора Конюхова.
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