Псковичей приглашают принять участие во флешмобе, приуроченном ко Дню отца

12:47, 11 июня 2021, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие во всероссийском семейном флешмобе, приуроченном ко Дню отца (20 июня). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы флешмоба.

Флешмоб будет проходить в социальных сетях с 14 по 20 июня. Участникам предлагают вспомнить смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисовать папин портрет, опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями и выложить на своей странице в Instagram, Facebook, «Одноклассники» или «ВКонтакте» с хештегом #деньотца2021 и #фондандреяпервозванного.

Аккаунт должен быть открыт. Для Instagram необходимо быть подписанным на страницу «Счастье материнства» и благотворительного фонда «Протек». Под постом необходимо отметить двух друзей.

По итогам флешмоба случайным выбором будут определены пять участников, которым достанется подарочный сертификат OZON от Фонда Андрея Первозванного и подарочный набор от благотворительного фонда «Протек». Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 23 июня на страницах Фонда Андрея Первозванного в соцсети «ВКонтакте» или Facebook.

Подробные правила и условия можно посмотреть на сайте здесь.

Организатором флешмоба выступил Фонд Андрея Первозванного при поддержке певицы Дианы Гурцкой и путешественника Федора Конюхова.