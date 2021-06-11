Два человека госпитализированы в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля в Великолукском районе

13:16, 11 июня 2021, ПАИ

11 июня на 21-м км автодороги Великие Луки – Невель около деревни Полибино Великолукского района произошло ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Наш путь».

По предварительной информации, 29-летний житель Невельского района, управляя машиной ВАЗ-21099, на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным авто «Лада Калина» под управлением 33-летней жительницы Невельского района. После столкновения ВАЗ опрокинулся на крышу.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Они были доставлены в Великолукскую межрайонную больницу. Девушку отправили на амбулаторное лечение.

На месте происшествия работали сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».