Жаркая погода порадует псковичей 11 июня
12 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области: ночью +7…+12 градусов, днем +22…+27 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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