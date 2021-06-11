Жаркая погода порадует псковичей 11 июня

13:04, 11 июня 2021, ПАИ

12 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области: ночью +7…+12 градусов, днем +22…+27 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.