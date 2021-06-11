Более тысячи жителей Псковской области пострадали от укусов клещей

13:29, 11 июня 2021, ПАИ

С начала сезона от укусов клещей пострадали 1032 человека, в том числе 262 ребёнка. Количество обращений по поводу присасывания клещей снизилось на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

За неделю с 2 по 8 июня в медорганизации региона по поводу укусов клещей обратилось 179 человек, в том числе 44 ребёнка.

Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам:

Псков, улица Гоголя, 21а, телефон 8-8112-66-42-80; Псков, улица Гоголя, 17, 2-й этаж, телефон 8-8112-66-42-91; Великие Луки, улица Тимирязева, 9, телефон 8-811-53-7-70-90.