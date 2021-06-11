Петербурженка поблагодарила псковских полицейских и медиков за спасение мужа

13:35, 11 июня 2021, ПАИ

Жительница Санкт-Петербурга поблагодарила псковских полицейских и медиков за спасение мужа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В мае этого года в деревне Новики Дедовичского района на отдыхе находился житель Санкт-Петербурга. Внезапно ему стало плохо. Как диагностировали позднее специалисты, у мужчины случилось острое нарушение мозгового кровообращения. В таком состоянии он не мог даже самостоятельно передвигаться, а рядом никого не было.

Приехавшая из Санкт-Петербурга жена сразу же обратилась за помощью в Дедовичскую районную больницу. Однако возникла проблема. Чтобы попасть в деревню Новики, требовалось переправиться через реку Шелонь. А соответствующих плавательных средств не нашлось. Врачи попросили содействия у начальника МО МВД России «Дедовичский» полковника полиции Александра Семенова. И он незамедлительно дал необходимые распоряжения.

В итоге на лодке к больному переправились участковый уполномоченный капитан полиции Роман Сергеев, на территории обслуживания которого находится данный населенный пункт, местный житель и бригада медиков. Пострадавшего вынесли на носилках к речке, но поскольку в лодке транспортировать его не представлялось возможным, полиция выделила служебный катер. На другом берегу его уже ждала машина скорой помощи. Петербуржца срочно доставили в Псков и госпитализировали.

Сейчас пациент уже дома, в Санкт-Петербурге. Горожанину гораздо лучше – он сам передвигается и разговаривает. Это стало результатом вовремя оказанной медицинской помощи и слаженных действий стражей порядка, медицинского персонала и местных жителей, отметила супруга петербуржца.

«Огромное человеческой спасибо! Побольше бы таких благородных людей, как участковый Роман Сергеев, начальник полиции Александр Семенов и все медики, участвовавшие в самой настоящей операции по спасению жизни и здоровья моего мужа», – подчеркнула она.

Напомним, что ранее участковый уполномоченный полиции Роман Сергеев за спасение заблудившегося в лесу грибника был удостоен медали МВД России «За смелость во имя спасения» и номинирован на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Поступок».