Не менее 80 километров брошенных сетей с рыбой ежегодно гниют в озерах Псковской области

14:39, 11 июня 2021, ПАИ

Не менее 80 километров брошенных сетей с рыбой ежегодно гниют в озерах Псковской области, пишет в своей новой статье рыболов-любитель, колумнист Псковского агентства информации Николай Бесклёвный.

Автор отмечает, что во время одной из зимних рыбалок рыбак-промысловик ему рассказал, что в эту зиму только в Тёплом и Чудском озере под лёд ушло не менее тысячи сетей.

«Вы представляете, одна тысяча сетей брошенных подо льдом - средняя длина одной сети - 80 метров – это 80 километров смертельных ядов и токсинов», - отмечает Бесклёвный.

Некоторые конкретные примеры из прошедшей зимы подтверждают эту статистику. Об одном из них, с тридцатью брошенными сетями, ПАИ рассказывало в статье «Как убивают Чудское озеро».

«О другом примере я подробнее узнал недавно: в деревне Раскопель занимается промыслом предприниматель по кличке Жулик. Он сам неоднократно и громогласно заявлял, что в декабре 2020 года осталось его сетей в озере на 500 тысяч рублей. А это не менее 100 штук, каждая сеть стоит примерно 5 тысяч рублей. Но предприниматель особенно и не печалится, надеясь в наступившем новом сезоне восстановить свой ущерб. А вот есть ли у кого ответ, кто восстановит ущерб, нанесённый природе этой зимой восьмьюдесятью километрами брошенных сетей?», - спрашивает рыболов.

Автор отмечает, что ежегодно на межправительственных сессиях по рыболовству Эстония-Россия, где обсуждаются вопросы рыболовства в Чудском, Тёплом и Псковском озёрах, в докладах сторон приводятся умопомрачительные цифры. Так сотрудники эстонской инспекции окружающей среды и добровольцы в июне 2020 года на 221 участке собрали из Чудского озера и утилизировали в общей сложности 882 сети весом 6,2 тонны. Российской рыбоохраной в рамках мероприятий по очистке водоёмов от брошенных орудий лова только из Псковского озера и устья реки Великой в 2020 году было изъято 72 куб. метра затопленных сетей.

«Из года в год эти цифры остаются примерно одинаковыми, на практике ничего не меняется. Чьи это сети? Браконьерские? Да, среди них есть и неучтённые, но можно смело говорить о принадлежности 75% этих сетей рыболовам-промысловикам», - уверен автор статьи.