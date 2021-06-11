Дмитрию Месхиеву вручили орден Дружбы

13:57, 11 июня 2021, ПАИ

11 июня на торжественном мероприятии, посвященном Дню России, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награду - орден Дружбы - художественному руководителю Псковского театра драмы, заслуженному деятелю искусств России Дмитрию Месхиеву.

«Сегодня мы по традиции отмечаем тех жителей области, кто внес наибольший вклад в развитие нашего региона. Ваши труды отмечены и на государственном, и на региональном уровне», – отметил губернатор в приветственном слове.

Орден Дружбы вручен Дмитрию Месхиеву «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Соответствующий указ 20 апреля подписал президент России Владимир Путин.