«Газпром межрегионгаз» начал работу по догазификации регионов

14:00, 11 июня 2021, ПАИ

До 1 января 2023 года «Газпром межрегионгаз» проводит догазификацию регионов. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в ходе пресс-конференции с региональными журналистами 11 июня.

По его словам, по итогам послания президента Федеральному Собранию было поручение совместно с органами власти региона обеспечить до 1 января 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан строительство газопроводов до границ земельного участка в случае наличия соответствующей заявки.

«Сейчас в краткие сроки мы должны определить критерии и условия такого подключения. Минэнерго России совместно с «Газпром межрегионгаз» и газораспределительными организациями осуществляет сбор и уточнение информации о планируемом объеме догазификации регионов РФ», - сообщил Сергей Густов.

Эта работа начата с 30 апреля. «Весь май сотрудники газораспределительных организаций под руководством глав муниципальных образований РФ «прошли ногами» по всем газифицированным населенным пунктам и посчитали количество домовладений, которые попадают в программу догазификации», - уточнил Сергей Густов.