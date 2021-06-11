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Общество

«Газпром межрегионгаз» начал работу по догазификации регионов

До 1 января 2023 года «Газпром межрегионгаз» проводит догазификацию регионов. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в ходе пресс-конференции с региональными журналистами 11 июня.

По его словам, по итогам послания президента Федеральному Собранию было поручение совместно с органами власти региона обеспечить до 1 января 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан строительство газопроводов до границ земельного участка в случае наличия соответствующей заявки.

«Сейчас в краткие сроки мы должны определить критерии и условия такого подключения. Минэнерго России совместно с «Газпром межрегионгаз» и газораспределительными организациями осуществляет сбор и уточнение информации о планируемом объеме догазификации регионов РФ», - сообщил Сергей Густов.

Эта работа начата с 30 апреля. «Весь май сотрудники газораспределительных организаций под руководством глав муниципальных образований РФ «прошли ногами» по всем газифицированным населенным пунктам и посчитали количество домовладений, которые попадают в программу догазификации», - уточнил Сергей Густов.

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