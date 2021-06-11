Взаимодействие жильцов с организацией по обслуживанию газового оборудования упростят

14:25, 11 июня 2021, ПАИ

В рамках дорожной карты по внедрению социально ориентированной экономически эффективной системы газификации и газоснабжения РФ готовятся законопроект, который упростит порядок взаимодействия жильцов с эксплуатирующей организацией по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в ходе пресс-конференции с региональными журналистами 11 июня.

Он напомнил, что лет десять назад было принято решение том, что не требуется соответствующая лицензия для обслуживания газового оборудования, и появилось много компаний, «которые втроем-впятером собрались и пошли обслуживать газовое оборудование». При этом, каждая компания тарифы определяла сама.

«Тарифы на обслуживание ВДГО были исключены из государственно регулируемых тарифов. Тарифицировалось только аварийное обслуживание. В настоящее время готовятся поправки, которые позволят существенно изменить текущий порядок обслуживания внутридомового и внутриквартирного оборудования. Мы горячо и полностью поддерживаем эту инициативу», - рассказал Сергей Густов.

По его словам, законопроект предполагает введение единого договора между управляющей компаний и организацией, которая обслуживает внутридомовое и внутриквартирное оборудование. «Мы думаем, что в проекте закона будет написано, что эти работы должна осуществлять специализированная организация. Это бы упростило порядок взаимодействия жильцов с эксплуатирующей организацией. Тогда будет соответствующими комитетами по тарифам устанавливаться стоимость этой услуги. А квартиру можно будет пускать только сотрудника газовой службы с соответствующим удостоверением и в форме», - отметил директор ООО «Газпром межрегионгаз».