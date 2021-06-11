В канун Дня России Александр Котов принял участие в губернаторском приёме

15:01, 11 июня 2021, ПАИ

В канун Дня России в Большом концертном зале областной филармонии состоялось вручение государственных наград жителям региона, которые внесли значительный вклад в сохранение и развитие России и Псковской земли. В губернаторском приёме принял участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообищили Псковскому агентству информации в пресс-службе законодательного органа.

Предваряя торжественную церемонию, губернатор Михаил Ведерников напомнил о том, каким непростым был минувший год и отметил, что значительная часть наград будет вручена тем, кто внёс наибольший вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Сегодня мы по традиции отмечаем тех жителей области, кто внёс в развитие нашего региона. Ваши труды отмечены и на государственном, и на региональном уровне. В непростом 2020 году медицинские работники показали в борьбе с коронавирусной инфекцией полную самоотверженность, профессионализм и самоотдачу. Спасая сотни жизней, вы нередко работали в круглосуточном режиме, неделями и месяцами не бывая дома, жили в больницах вдали от ваших семей, добровольно шли на передовую, рискуя собственным здоровьем, а иногда и жизнью. Сегодня наши медики получат заслуженные награды», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что в минувшем году непросто пришлось педагогам, учителям и воспитателям, с серьёзными испытаниями столкнулись работники социальной сферы и сферы культуры. Особые слова благодарности губернатор адресовал военнослужащим, которые защищают интересы Отечества и мирную жизнь, выполняя боевые задачи на территории страны и осуществляя миротворческие миссии за её пределами.

«Для Псковской земли также важен и мирный труд каждого работника сферы сельского хозяйства и промышленности. Работая на заводах, в полях, на предприятиях, вы способствуете социально-экономическому развитию региона, росту его инвестиционной привлекательности и увеличению налоговых поступлений», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Проведение такой церемонии в преддверии Дня России является многолетней традицией, нарушенной лишь в прошлом году в связи с противоэпидемическими ограничениями. 11 июня жители Псковской области получили из рук главы региона награды, среди которых был Орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», благодарности Президента РФ, ведомственные звания российского и областного уровня, почётные грамоты губернатора.