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Михаил Ведерников наградил псковичей государственными наградами

11 июня, в канун Дня России, в Большом концертном зале областной филармонии состоялось вручение государственных наград жителям региона, которые внесли значительный вклад в сохранение и развитие России. Награды псковичам вручил губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мировая пандемия внесла коррективы в нашу жизнь, и в прошлом году мы не имели возможности проводить подобные мероприятия, собираться в таком составе. Но вместе мы прошли самый сложный период, и теперь мы можем подвести определенные итоги», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников также уточнил, что труды людей, старавшихся в сложный период пандемии, отмечены не только на региональном, но и на государственном уровне.

На церемонии по указу президента России Владимира Путина губернатор Михаил Ведерников вручил орден Дружбы художественному руководителю Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрию Месхиеву, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени великолукским электросварщику ручной сварки Владиславу Завьялову и ведущему инжернеру-конструктору завода электротехнического оборудования Ивану Носову.

Кроме того, медалью Суворова награждены младший гвардии капитан Алесандр Бодненко и гвардии майор Евгений Пилин, а за многолетнюю добросовестную работу благодарность президента России объявлена учителю истории из Пыталовского района Надежде Проленковой.

Михаил Ведерников также вручил награды от председателя Совета Федерации, почётные грамоты губернатора Псковской области, а также наградил медицинских работников, работников сельского хозяйства, учителей, педагогов, воспитателей, военных, работников социальной сферы, сферы культуры, работников сельского хозяйства и промышленности, многодетных родителей, волонтёров и общественные организации.

Также губернатор Псковской области вручил первые паспорта трём школьникам, которые отличились в учебе, в спорте, общественной деятельности.

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