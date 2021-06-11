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Общество

Денис Иванов о реконструкции улицы Инженерной: Движемся в правильном направлении

Депутат Псковской городской Думы, координатор проекта «Безопасные дороги» Денис Иванов отметил, что начавшиеся работы по асфальтированию улицы Инженерной в Пскове только часть большой реконструкции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Хотя жители вынуждены терпеть некоторые неудобства, но они временны - мы движемся в правильном направлении. Параллельно здесь восстанавливают пешеходные дорожки», - сказал парламентарий и добавил, что в районе дома№62 на улице Инженерной будет организована бесплатная парковка на 60 мест, площадью в 150 квадратных метров. «Это очень важно, чтобы район выглядел достойно, и люди получили максимальный комфорт», - подчеркнул парламентарий.

Реконструкция улицы Инженерной проходит в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Укладка асфальта идет на улице Инженерной в Пскове

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