Опубликованы данные о численности населения Псковской области

14:50, 11 июня 2021, ПАИ

Опубликованы данные о численности постоянного населения Псковской области в 2020 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, по состоянию на 1 января в регионе проживали 620,2 тысяч человек или 0,4% от общей численности постоянного населения России.

Плотность населения области на 31,8% превысила среднероссийскую — 11,2 человека на один квадратный километр против 8,5 человека на один квадратный километр по России.

В 2020 году коэффициент рождаемости в регионе составил 8 родившихся на 1000 человек населения, коэффициент смертности – 19 умерших на 1000 человек населения.

Территория Псковской области составляет 55,4 тысяч квадратных километров - это 0,3% от общей территории России (17125,2 тыс. кв. км).