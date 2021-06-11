Через тернии к звёздам – ПАИ-live с экс-президентом Федерации воздухоплавания России

17:50, 11 июня 2021, ПАИ

Один из старейших и прославленных воздухоплавателей, бывший президент Федерации воздухоплавания России и организатор XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту Давид Шифрин стал гостем ПАИ-live.

В эфире программы он рассказал об истории российского воздухоплавания, роли совпадений и счастливых случайностей, нелегком пути «через тернии к звёздам» и преемственности.

Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.