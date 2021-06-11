Стадион открылся у школы №25 в Пскове

16:25, 11 июня 2021, ПАИ

В Пскове 11 июня у школы № 25 на улице Западной, 19 состоялось открытие нового стадиона. Его построили в рамках программы «Газпром — детям», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На стадионе расположены беговые дорожки, футбольное поле, а также зоны для игр и турники. Помимо этого, новые стадионы в ближайшее время появятся у школ № 24 и 10.

Всего запланировано построить 11 пришкольных стадионов. На сегодняшний день уже построено шесть.

Строительство пришкольных стадионов стало возможным благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с компанией «Газпром».