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Общество

Жители улицы Инженерной в Пскове: С нетерпением ждем перемен

Жители улицы Инженерной положительно относятся ко всем переменам как в микрорайоне, так и во всем Запсковье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Наш районе строился в 70-80-е годы, - напомнила местная жительница Елена Кривошей. - Когда-то это был чисто заводской район, квартиры получали работники Завода зубчатых колес. Дети ходили в один детский сад, потом - в одну школу. Здесь выросло уже не одно поколение. Все друг друга знают и очень рады предстоящим переменам в связи с реконструкцией улицы Инженерной.

Она заметила, что в прошлом году в рамках реконструкции улицы Индустриальной сначала установили только один автобусный павильон, затем по просьбе жителей оборудовали второй.

«Наш микрорайон расстроился, много многоквартирных домов. Ремонта, кроме ямочного, я не помню. Очень бы хотелось, чтобы обратили внимание на съезды к домам и оборудовали междворовые проезды домов № 12,14,16 на улице Инженерной».

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