За поджог дома житель Пыталовского района получил год условно

15:56, 11 июня 2021, ПАИ

За поджог дома житель Пыталовского района получил год условно, сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ночью в ноябре 2020 года подсудимый через открытую входную дверь проник в чужой дома, где поджег тряпки на полу одной из комнат, после чего огонь перекинулся на конструкцию дома. В результате преступных действий дом был уничтожен огнем. Ущерб составил 170 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год.