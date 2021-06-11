За поджог дома житель Пыталовского района получил год условно
За поджог дома житель Пыталовского района получил год условно, сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Ночью в ноябре 2020 года подсудимый через открытую входную дверь проник в чужой дома, где поджег тряпки на полу одной из комнат, после чего огонь перекинулся на конструкцию дома. В результате преступных действий дом был уничтожен огнем. Ущерб составил 170 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год.
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