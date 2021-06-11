За кражу продуктов, бальзама для волос и дезодоранта будут судить псковичку

16:20, 11 июня 2021, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет местная жительница за кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Ранее судимая за кражи 43-летняя женщина вечером, находясь в магазине «Магнит» на улице Коммунальной, 39, украла со стеллажа продукты, бальзам для волос и дезодорант, сложила все в сумку и направилась к выходу. Ущерб составил 1633 рубля 27 копеек. Выйти из магазина псковичка не смогла — двери оказались закрыты, а охранник, который заметил кражу, ее задержал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

Уголовное дело направлено в суд.