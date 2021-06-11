Двух браконьеров поймали на озере в Великолукском районе

16:29, 11 июня 2021, ПАИ

В Великолукском районе полицейские вместе с инспекторами рыбоохраны задержали на озере двух браконьеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

10 июня утром на озере Кислое у деревни Русаново Великолукского района двое мужчин занимались рыбалкой с использованием запрещенных орудий лова. У них изъяли резиновую лодку, несколько рыболовных сетей, а также улов – лещи, лини, щука. Подозреваемыми являются 49-летние безработные жители Великолукского района и Великих Лук. Они дали признательные показания.

Причиненный ущерб устанавливается. По данному факту идет проверка. Назначена рыбохозяйственная экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.