В Пыталовском районе мать сдала сына в интернат и продолжила получать соцвыплаты

17:15, 11 июня 2021, ПАИ

В Пыталовском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении социальных выплат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В июне 2020 года жительница района оформила получение ежемесячной денежной выплаты на несовершеннолетнего сына. При заполнении выплаты гражданка ознакомилась с обстоятельствами, влекущими прекращение выплаты. Женщина обязалась своевременно извещать органы, осуществляющие назначение и выплату пособия, о наступлении таких обстоятельств, среди которых имеется помещение ребенка на полное государственное обеспечение. В сентябре того же года ребенок по заявлению матери был помещен в школу-интернат, об этом факте женщина умолчала и в течение двух месяцев продолжала получать выплату в размере более 11 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки, направленным в ОМВД России по Пыталовскому району, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.