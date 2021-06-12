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Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил местных жителей с Днём России. Глава региона отметил, что Россия является наследницей тысячелетней истории и культуры сотен народов, которые называют Россию своим домом.

«За прошедшие века наши предки прошли немало войн и тяжелых испытаний. На их счету тысячи великих научных открытий и героических свершений. Они пронесли с собой традиции и искусство, которые, безусловно, входят в золотой фонд достижений человечества. Все это результат труда десятков поколений, каждое из которых вносило свой созидательный вклад в процветание нашего государства», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что отмечая День России нужно помнить, что «сегодня именно мы несем ответственность за наследие наших предков».

«Только в наших руках настоящее и будущее нашей страны. И именно мы должны защищать и отстаивать ее достойное прошлое. Искренне благодарю всех, кто честно трудится и отдает свои силы на благо Псковской области и России», - добавил Михаил Ведерников.

В заключении губернатор пожелал всем жителям региона крепкого здоровья, добра и благополучия.

«Вместе сделаем все необходимое, чтобы Псковская область вместе с нашей страной динамично развивалась, оставалась сильной, современной, конкурентной и комфортной для жизни и отдыха», - подчеркнул глава региона.

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