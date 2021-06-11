Этого больше нет нигде. Псковичи рассказали, за что любят Родину

17:47, 11 июня 2021, ПАИ

Когда впереди три дня выходных, очень сложно усидеть на рабочем кресле. Хочется бросить все дела и отправиться на встречу лету. Тем более, следующий понедельник - единственный дополнительный выходной этим летом. День России – важный государственный праздник, который отмечаемый ежегодно 12 июня. Самая большая страна с богатой историей и великими достижениями, но чем ещё примечательна наша Родина? Это мы решили узнать у простых прохожих на улицах Пскова. За что любить Родину – тема нашего традиционного опросника.

Наши люди умеют любить, и если влюбляются, то навсегда. «Кого ещё любить, кроме Родины? Она мне всё дала: я выучилась, я серьёзно болела и вылечилась, у меня достойная пенсия. Я родилась в Пскове и всю жизнь тут живу. Я не могу не любить Родину», - говорила представительница старшего поколения. Казалось бы – прописные истины, но так бывает не в каждой стране, и порой мы об этом забываем. Приятен и тот факт, что в мире, где царят деньги, псковичи, ценят не материальное, а духовное. Ценят победы, ценят людей и природу.

​«Я горжусь пейзажами и достижениями в спорте, и за людей люблю», - говорил молодой пскович. Прочие гордятся историей, ценят память о предках и счастливы растить детей. Однако, «любовь» не равно «гордость». «Когда любишь, сложно объяснить «за что». Просто любишь», - говорил респондент.

Были и те, кто не питает тёплых чувств. «Я её не люблю», - сказал представитель молодого поколения. Но участница опроса дала повод задуматься всем, кто разделяет подобное мнение. «Где лучше-то? Здесь наша генетическая память, мы свободные люди, и этого больше нет нигде».

Когда в вопросе задействованы чувства, всегда сложно дать однозначный ответ. Все мы разные, и у всех есть, за что любить или не любить Россию. За время праздников можно подумать на эту тему.