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Общество

Историю главного здания Псковского музея рассказал глава города

В здании на улице Некрасова, 7 сейчас находится Псковская картинная галерея. Но прежде чем обрести знакомый местным жителям и гостям города вид, дом с момента постройки не раз менял своё предназначение. Об этом рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Изображение из канала главы Пскова Бориса Елкина в мессенджере MAX

Здание, возведённое в 1913 году по проекту архитектора Никиты Клименко, изначально строилось для Художественно-промышленной школы имени Николая Фан-дер-Флита – учреждения, призванного развивать прикладное искусство и готовить мастеров ремёсел, отметил глава города.

Идея создания школы принадлежала Николаю Фан-дер-Флиту – известному земскому деятелю и меценату, а реализовала её вдова Елизавета Карловна, исполнив завещание мужа. Школа должна была давать не просто художественные знания, а практические навыки для работы по керамике, стеклу, кузнечно-слесарному и столярно-резному делу. При строительстве особое внимание уделяли функциональности: шумные и горячие мастерские разместили в нижних этажах, а светлые и тихие классы для рисования и живописи.

Судьба школы оказалась тесно связана с событиями страны. В годы Первой мировой войны в здании разместили армейский госпиталь, а после революции его профиль неоднократно менялся: здесь работали драматический техникум, Дом работников просвещения, музей. В 1921 году в этих стенах впервые появилась картинная галерея.

«Тяжёлым испытанием для комплекса стала Великая Отечественная война: главный учебный корпус был разрушен и к 1947 году разобран. Уцелела лишь часть здания на Некрасова и строение «Шатёр» во дворе. В 1971–1979 годах на месте утраченных построек возвели новый корпус, объединённый с сохранившейся частью», – поделился Борис Елкин.

Он добавил, что сегодня Псковская картинная галерея продолжает традиции просвещения, заложенные ещё школой Фан-дер-Флита. Здание на Некрасова, 7 – не просто музей, а живой памятник истории Пскова, где переплетаются судьбы людей, эпохи и искусства.

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