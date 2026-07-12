Михаил Ведерников рассказал о результатах новой схемы заправки на АЗС

22:31, 12 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что внимательно следит за обстановкой на АЗС не только в Пскове, но и в районах. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

«Очереди на заправках есть, но значительно меньше, чем в прошлые выходные. В Великих Луках отмечается такая же тенденция. Понимаю, что новый порядок не всем и не всегда удобен: не получается заправиться в нужный день. Но при этом большинство жителей благодарят за то, что наконец просто смогли купить бензин», – отметил глава региона.

Он обратил внимание, что важно сохранять взаимное уважение и помнить: задача – не создать кому-то трудности, а сделать так, чтобы топливо было доступно как можно большему числу людей.

«Нередко звучит предложение сделать исключение для заправок на трассах. Но для нашего региона это непросто: во многих районах единственная доступная АЗС находится как раз на федеральной трассе. Если такие заправки вывести из-под общего порядка, местные жители могут вообще остаться без топлива», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что продолжает держать ситуацию на контроле.