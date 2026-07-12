«Только что нас удивило небо»: град выпал в Гдове

23:22, 12 июля 2026, ПАИ

Град в Гдове зафиксировали местные жители, сообщает районная газета «Призыв».



Фото: предоставили в редакции газеты «Призыв»



Фото: предоставили в редакции газеты «Призыв»



Фото: предоставили в редакции газеты «Призыв»





«Только что нас удивило небо», – отметили читатели газеты.

Ранее сообщалось, что ухудшение погодных условий ожидается в Псковской области сегодня. Прогнозировали грозы с кратковременным усилением ветра, порывы 15-20 метров в секунду, местами ливни, град.

Напомним, переменная облачность ожидается на территории Псковской области 13 июля. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днём без существенных осадков. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +25 до +30 градусов.