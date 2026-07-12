Псковичи отпраздновали День рыбака на берегу Чудского озера

22:12, 12 июля 2026, ПАИ

День рыбака отпраздновали на городском пляже посёлка Устье на берегу Чудского озера в Гдовском районе, сообщает районная газета «Гдовская заря».



Фото: районная газета «Гдовская заря»



Фото: районная газета «Гдовская заря»



Фото: районная газета «Гдовская заря»



Фото: районная газета «Гдовская заря»



Фото: районная газета «Гдовская заря»









Традиционной частью программы стал турнир по пляжному волейболу. Для гостей и жителей выступил творческий коллектив «СамоРезы» из Пскова, приглашённый главой Гдовского муниципального округа Верой Алексеевой.

В рамках праздника работали аттракционы для детей, прошёл фестиваль красок и пенная вечеринка у сцены. Посетителям предлагали попробовать уху. На площадке также выступили артисты и творческие коллективы Центра досуга и культуры Гдова.

Развлекательная программа включала театрализованные номера с участием персонажей (пиратов, кикиморы, Нептуна и Царицы морской), состязания — перетягивание каната, соревнования по силе и рыболовные конкурсы с призами. Для любителей активного отдыха работал турнир по пляжному волейболу, для семей — игровые зоны и аттракционы.