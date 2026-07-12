В Порхове торжественно открыт памятный знак роду Лопухиных

20:44, 12 июля 2026, ПАИ

Открытие памятного знака состоялось в деревне Красный Бор Порховского района 12 июля. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

Торжественное открытие памятного знака посвящено роду Лопухиных, который исторически связан с Порховской землёй. В районе располагалось родовое имение и Никольский храм с фамильной усыпальницей. Род Лопухиных – один из самых влиятельных в истории России. Его прославляли государственные деятели, воеводы, дипломаты и царица Евдокия Фёдоровна.

Инициатор открытия памятного знака – старший в роду Лопухиных Вадим Лопухин. На церемонии присутствовали заместитель главы администрации Порховского муниципального округа Наталья Бялькина, представители Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва.