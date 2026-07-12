В Линово Пыталовского района отметили день деревни

22:52, 12 июля 2026, ПАИ

День деревни Линово отпраздновали в Пыталовском районе сегодня, 12 июля. Об этом сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева в своём канале в мессенджере MAX.

В программе были музыкальные номера, танцевальные выступления, интерактивные площадки и конкурсы.

«Совместно с советником губернатора Псковской области Павлом Гомоном поздравили жителей деревни и отметили, что при совместной работе жителей, администраций и главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой деревня за последние годы сильно преобразилась в лучшую сторону», – отметила Надежда Васильева.

Она поблагодарила за тёплый приём и приглашение жителей деревни, Веру Кондратьеву, заместителя главы Пыталовского муниципального округа Полину Рубченя и руководителя территориального отдела «Линовский» Наталью Стефанович.