В Идрице прошли торжества в честь 82-й годовщины освобождения посёлка
Торжественные мероприятия, посвящённые 82-й годовщине освобождения посёлка от немецко‑фашистских захватчиков, прошли в Идрице 12 июня.
На площади Знамени Победы с приветственными словами к собравшимся выступили председатель собрания депутатов Себежского муниципального округа Сергей Зенин и глава территориального отдела посёлка Идрицы Михаил Андреев. Они поздравили жителей с праздником, отметили значимость даты и поблагодарили идричан за сохранение памяти о защитниках Отечества.
На братском захоронении настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери иерей Виталий Николаев отслужил литию по погибшим и погребённым. Память жертв Великой Отечественной войны почтили минутой молчания, к монументам возложили цветы.
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