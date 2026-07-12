В Идрице прошли торжества в честь 82-й годовщины освобождения посёлка

21:06, 12 июля 2026, ПАИ

Торжественные мероприятия, посвящённые 82-й годовщине освобождения посёлка от немецко‑фашистских захватчиков, прошли в Идрице 12 июня.

На площади Знамени Победы с приветственными словами к собравшимся выступили председатель собрания депутатов Себежского муниципального округа Сергей Зенин и глава территориального отдела посёлка Идрицы Михаил Андреев. Они поздравили жителей с праздником, отметили значимость даты и поблагодарили идричан за сохранение памяти о защитниках Отечества.

На братском захоронении настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери иерей Виталий Николаев отслужил литию по погибшим и погребённым. Память жертв Великой Отечественной войны почтили минутой молчания, к монументам возложили цветы.