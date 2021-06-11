Об истории российского воздухоплавания, шансах на победу и преемственности поколений – в интервью с Давидом Шифриным

18:14, 11 июня 2021, ПАИ

В продолжение цикла интервью, посвященных XXVI Чемпионату России по воздухоплавательному спорту, ведущий проекта ПАИ-live пообщался с Давидом Шифриным, одним из старейших и прославленных воздухоплавателей, бывшим президентом Федерации воздухоплавания России и организатором соревнований. Речь шла об истории российского воздухоплавания, роли совпадений и счастливых случайностей, нелегком пути «через тернии к звездам» и преемственности.

От ноля до мирового признания

– Вы были у истоков этого чемпионата. Как все начиналось и сильно ли отличается от того, к чему пришли за это время?

– Начиналось это действительно инициативно. Вообще российское воздухоплавание имеет очень хорошие корни и историю, но был период, когда спорт был почти на нуле. Ну а так как энтузиасты в России всегда любили летать и энтузиастов хватало, то в 1991 году (это как раз было в декабре) провозгласили Федерацию воздухоплавания, потом несколько лет пытались нормально встать на ноги, в 1994-м юридически оформили федерацию в России.

Но 90-е годы были не лучшим периодом для спорта, а тем более для нового для нас вида спорта, который требует затрат, серьезной организации, решения вопросов использования воздушного пространства и так далее. Поэтому был такой период, когда заниматься спортом и летать было очень сложно. Мы пытались найти место, где бы могли провести первые серьезные соревнования.

Это уже не первые соревнования, конечно: начинали мы в свое время в Рыльске Курской области, но это было самое начало. А настоящие серьезные соревнования удалось провести в Луках.

Но тут тоже много совпадений: мы дружили с издательским домом «Экономическая газета» (была такая газета «Экономика и жизнь»), а они дружили с Луками и, когда мы советовались с ними, куда дальше двигаться, предложили Луки. Началось все достаточно оригинально: издательский дом помогал главе местной церкви, отцу Сергию, с ремонтом собора (сейчас это очень красивый собор) и попросил его нас отрекомендовать. Отец Сергий произнес слова, которые стали крылатыми, что «это дело богоугодное», нас отрекомендовал. Нас очень хорошо приняли руководство, ведущие предприниматели города. ЭЛВО (тогда это было ЭЛВО, сейчас ЗЭТО), крупнейшее предприятие, постоянно с нами. Как раз должно было быть 830 лет Великим Лукам, и мы начали работать.

Те соревнования, конечно, отличаются от нынешних, потому что здесь уже достигнут уровень. В то время пилотов, которые имели опыт, почти не было в стране, а сейчас…

– А сейчас больше пилотов, спортсменов, которые занимаются этим видом спорта? Развивается ли это с каждым годом, каких результатов удается достичь российским спортсменам?

– Конечно больше! Вот если я в начале, в первые годы (тогда как раз я был президентом), знал всех и все аэростаты, то сейчас это уже достаточно трудно, потому что там уже пара сотен аэростатов, пилотов. Скажу по-другому, чтоб было понятнее: в первых соревнованиях только два наших пилота имели небольшой международный опыт, а на последнем чемпионате мира, где участвовала и сборная России, впервые разыгрывалось командное первенство и первое место заняли мы, Россия. Поэтому это путь от ноля до первого места в мире.

Шансы на победу в нестабильной ситуации

– В прошлом году, насколько я знаю, практически не было воздухоплавательных соревнований. В этом году анонсированы чемпионаты Европы и мира – будут ли там участвовать наши спортсмены? Есть ли шансы добиться значительных высот?

– Чемпионаты мира и Европы проводятся в разные годы. Будет чемпионат Европы, и наши ребята будут участвовать.

– А шансы на победу есть, как вы считаете?

– Во-первых, командное первенство не разыгрывается в Европе. Но у нас, например, есть российский пилот – серебряный призер прошлого чемпионата Европы, этот же пилот – бронзовый призер чемпионата мира. Есть еще один наш товарищ, который начинал учиться в Великих Луках как пилот и стал серебряным призером первенства мира. Поэтому сказать, что нет, нельзя.

Но тут ситуация какая? Эти несколько лет – непонятные, потому что соревнований было практически очень мало не только у нас – во всем мире их было мало. Поэтому как там кто выскочит, непросто сказать. А так у нас уровень уже вполне нормальный.

В этом году хотели приехать к нам несколько очень сильных иностранных пилотов, но не удалось. Но вот у меня письмо от президента Федерации Латвии, который каждый год к нам ездил, он нас приветствует и так далее. То есть, в принципе, получилось то, чего мы когда-то хотели. Когда мы делали здесь соревнования, то у меня в голове было только то, что мы здесь очень удобно расположены и пилоты из близлежащих стран будут сюда рваться. И действительно, так оно и есть, и это благодаря тому, что у нас были неплохие учителя, мы приглашали ведущих мировых специалистов, и поэтому авторитет соревнований очень неплохой.

– Великолукская встреча – это в том числе и тренировка и, возможно, по ее результатам можно будет сказать, как в дальнейших соревнованиях проявят себя наши спортсмены?

– Ну конечно, это тренировка, и соревнования в Великих Луках, несмотря на то что в стране уже проводятся соревнования в нескольких местах, – это самые престижные, самые крутые соревнования. Но по одним соревнованиям трудно сказать. Класс пилотов и так уже довольно понятен: уже есть когорта, рейтинг в стране, и пилоты из верхних строчек этого рейтинга будут выступать здесь, это хорошие молодые пилоты.

На первом месте в рейтинге сейчас пилот, который приезжал сюда сначала в команде отца, а сейчас ездит с маленьким сыном на руках, то есть тут преемственность…

– Это Маврины?

– Нет, это не Маврины, это Дима Жохов будет выступать. А вот Сергей Латыпов, который долго был лидером в нашей сборной (он и сейчас один из лучших), как раз призер мировых соревнований. А когда-то первую встречу мы делали вместе с его отцом Валерой Латыповым.

– Давид Меерович, хочется вам пожелать, чтобы чемпионат и встреча прошли как можно удачнее, чтоб погода вам способствовала и чтоб пандемия отступила наконец-то и все последующие чемпионаты проходили уже при большом стечении зрителей.

– Вот это принимается полностью, потому что как раз есть проблема на сегодняшний день: в виде спорта, который для всех виден, ярок и так далее, к сожалению, приходится принимать меры, чтоб не было распространения инфекции. И хотелось бы, чтобы люди понимали: то, что мы проводим соревнования даже в таком виде, – это уже успех. Это не специально так придумано, просто сейчас такие условия. И то, что мы выходим на уровень соревнования, – это уже здорово.