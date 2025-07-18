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Алексей Форш: Спорт создаёт уникальную платформу для демонстрации лучших качеств

Спорт открывает для России значительные возможности в формировании позитивного образа на международной арене, заявил ПАИ депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

Алексей Форш. Фото: ПАИ

По его словам, спорт создаёт уникальную платформу для демонстрации лучших качеств. Это организаторские способности, спортивное мастерство, гостеприимство и многое другое. «Ключ к успеху – в подлинности, профессионализме и акценте на общечеловеческих ценностях, которые несёт спорт», – отметил депутат.

Алексей Форш также подчеркнул, что в Псковской области реализуется комплекс мер для развития массового спорта и популяризации здорового образа жизни среди населения. Акцент делается на развитии инфраструктуры, проведении массовых мероприятий и вовлечении населения через различные программы и проекты.

«Одним из приоритетов региональной политики в Псковской области в последние годы является развитие спортивной инфраструктуры, хотя процесс идёт с учётом бюджетных ограничений и требует дальнейших усилий. Псковская область демонстрирует положительную динамику в развитии спортивной инфраструктуры», – сказал он.

По словам собеседника ПАИ, главная задача на будущее – обеспечить равный доступ к современным спортивным объектам для жителей всех районов области и поддерживать уже построенные сооружения в надлежащем состоянии.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о покупке спортоборудования за высокие результаты.

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