Алексей Форш: Спорт создаёт уникальную платформу для демонстрации лучших качеств

17:42, 18 июля 2025, ПАИ

Спорт открывает для России значительные возможности в формировании позитивного образа на международной арене, заявил ПАИ депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

По его словам, спорт создаёт уникальную платформу для демонстрации лучших качеств. Это организаторские способности, спортивное мастерство, гостеприимство и многое другое. «Ключ к успеху – в подлинности, профессионализме и акценте на общечеловеческих ценностях, которые несёт спорт», – отметил депутат.

Алексей Форш также подчеркнул, что в Псковской области реализуется комплекс мер для развития массового спорта и популяризации здорового образа жизни среди населения. Акцент делается на развитии инфраструктуры, проведении массовых мероприятий и вовлечении населения через различные программы и проекты.

«Одним из приоритетов региональной политики в Псковской области в последние годы является развитие спортивной инфраструктуры, хотя процесс идёт с учётом бюджетных ограничений и требует дальнейших усилий. Псковская область демонстрирует положительную динамику в развитии спортивной инфраструктуры», – сказал он.

По словам собеседника ПАИ, главная задача на будущее – обеспечить равный доступ к современным спортивным объектам для жителей всех районов области и поддерживать уже построенные сооружения в надлежащем состоянии.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о покупке спортоборудования за высокие результаты.

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