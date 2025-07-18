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Спорт

Турнир по шахматам в рамках марафона «Сила России» впервые прошёл в Пскове

Региональный турнир по шахматам в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России» впервые прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

  • Турнир по шахматам в рамках марафона «Сила России» впервые прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Турнир по шахматам в рамках марафона «Сила России» впервые прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Турнир по шахматам в рамках марафона «Сила России» впервые прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Турнир по шахматам в рамках марафона «Сила России» впервые прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Турнир по шахматам в рамках марафона «Сила России» впервые прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Турнир по шахматам в рамках марафона «Сила России» впервые прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области

В Пскове состоялся турнир среди шахматистов старше 18 лет. Победители и призёры этих состязаний отправятся на федеральный этап.

По результатам взрослого турнира первое место занял Павел Эйнор, представляющий Москву, на втором – пскович Сергей Арефьев, на третьем – Василий Орлов из Псковского района.

Отметим, что в рамках марафона 20 июля в Великих Луках состоятся соревнования для спортсменов младше 18 лет.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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