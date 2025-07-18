Турнир по шахматам в рамках марафона «Сила России» впервые прошёл в Пскове

11:47, 18 июля 2025, ПАИ

Региональный турнир по шахматам в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России» впервые прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области











В Пскове состоялся турнир среди шахматистов старше 18 лет. Победители и призёры этих состязаний отправятся на федеральный этап.

По результатам взрослого турнира первое место занял Павел Эйнор, представляющий Москву, на втором – пскович Сергей Арефьев, на третьем – Василий Орлов из Псковского района.

Отметим, что в рамках марафона 20 июля в Великих Луках состоятся соревнования для спортсменов младше 18 лет.

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