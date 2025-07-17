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Спорт

Для стадиона в Локне купят трибуны почти за 800 тысяч рублей

Конкурсная документация на поставку и монтаж двух сборно-стационарных трибун для стадиона «Колос» в Локнянском округе опубликована в ЕИС «Закупки» 16 июля. Срок окончания подачи заявок – 23 июля этого года.

Изображение представлено в документах проекта в ЕИС «Закупки»

Начальная цена контракта – 772 354 рубля. Срок выполнения работ – с даты подписания договора до 22 августа. В каждой из трибун должно быть 52 посадочных места в виде пластиковых сидений со спинкой, не менее двух проходов и три ряда.

Напомним, что на старте реконструкции стадиона «Колос» были демонтированы старые трибуны и выровнена площадка для нового оборудования. Также запланирован косметический ремонт помещений и фасада стадиона и закупка спортивного инвентаря. Дополнительно в 2025 году на стадионе появится новое освещение благодаря выигранному проекту одного из ТОС.

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