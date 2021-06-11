В Псковской области обсудили вопросы вакцинации и восстановления численности занятого населения

22:51, 11 июня 2021, ПАИ

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На заседании последнего оперативного штаба губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручения по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Сегодня в администрции Псковской области прошло внеочередное заседание региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в условиях противоэпидииеческих ограничений. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Участники главным образом обсудили актуальные вопросы вакцинации против COVID-19. Была рассмотрена, в том числе, возможность выработки дополнительных мер стимулирования вакцинирующихся граждан из числа работников организаций, осуществляющих деятельность на территории области.



В рамках мероприятия выступил председатель регионального Комитета по труду и занятости Сергей Аржаников. Он доложил о принимаемых мерах по восстановлению численности занятого населения области. Напомним, данный вопрос находится на особом контроле у Главы региона и еженедельно рассматривается в рамках межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в Псковской области.