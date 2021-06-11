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Общество

Николай Козловский рассказал о запланированном преображении набережной Ловати в Великих Луках

Глава города Великие Луки сообщил, что проект реконструкции набережной находится на утверждении в администрации Псковской области. Фото скрин видео.

Глава города Великие Луки Николай Козловский в еженедельном видеообращении рассказал о планах грандиозной реконструкции набережной реки Ловати. В данный момент работы по проектированию набережной выполняет подрядная организация из Москвы, сообщает сайт Луки.ру.

Проект включает в себя благоустройство территорий от городской плотины до пешеходного вантового моста. 

«Проект реконструкции нашей набережной очень актуален. В настоящий момент на большом протяжении набережной отсутствует освещение, тротуары изношены, не обеспечена доступность набережной для маломобильных групп населения, отсутствует велоинфраструктура, также имеет место неконтролируемое зарастание территории деревьями и кустарниками», — рассказал глава города.

Планируемый проект предусматривает обустройство общественных площадок, зон отдыха, спортивных и игровых зон для детей и взрослых.

«При разработке концепции проекта обязательными условиями были обеспечение безбарьерной среды, непрерывности движения и закольцованности маршрутов, лаконичности архитектурных форм, максимального использования натуральных материалов», — отметил Николай Козловский.

Предполагается комбинированное берегоукрепление с использованием камня и габиона с озеленением. А пешеходная зона будет покрыта тротуарной плиткой необычной формы.

«На сегодняшний день выработаны общие решения по проекту. Это создание прогулочной зоны, беговой дорожки и современной велоинфраструктуры; размещение благоустроенных торговых площадок по обоим берегам реки; реконструкция пляжа; реконструкция спусков с плотины с обустройством пандусов; обустройство стационарных спусков к воде; установка современных скамеек разного вида, включая антивандальные, а также мини-кафе. Планируется и обустройство вместительных парковок», — рассказал Николай Николаевич.

Кроме того, по многочисленным просьбам жителей проектом предусматривается создание скейт-парка. Из самого интересного в проекте можно отметить создание фонтанов из реки по обоим берегам, обустройство консольной смотровой площадки. В рамках реализации проекта предполагается реконструкция «Аллеи славы» и территории школы №1.

«Это будет по-настоящему современный и нужный городу объект, где великолучане смогут и отдыхать, и заниматься физической культурой и спортом. Уверен, что он будет интересен и востребован и у горожан, и у гостей Великих Лук», — выразил уверенность Николай Козловский.

Проектная документация на данный момент подготовлена на 98%.

«Основная техническая и визуальная часть проекта в настоящее время направлена для рассмотрения и согласования главному архитектору Псковской области. Проект планировки территории будет подготовлен до конца июня, после чего будут назначены публичные слушания, в которых горожане смогут принять активное участие, так как данная территория является общественной. После утверждения проекта планировки полный комплект проектной документации будет направлен на Госэкспертизу для получения окончательного заключения», — сообщил глава города Великие Луки.

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