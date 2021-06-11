На новом стадионе школы №25 губернатор Псковской области Михаил Ведерников первым ударил по мячу

19:41, 11 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 11 июня, принял участие в торжественном открытии пришкольного стадиона, который возведен в Пскове на территории школы № 25 — второго корпуса Псковского педагогического комплекса. Спортивное сооружение построено при поддержке ПАО «Газпром».

Губернатор поздравил с открытием стадиона, отметив, что это хорошее событие не только для школы, но и всего микрорайона. Ведь заниматься на нем смогут и жители близлежащих домов.

«Это один из 11 стадионов, которые в этом году по программе „Газпром - детям“ наши партнеры строят в Псковской области. Для нас это особенно важно, так как большинство стадионов еще с советских времен не обновлялось. А здесь можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, просто заниматься спортом, физкультурой», — заметил Михаил Ведерников. Он поблагодарил представителей компании «Газпром» и выразил надежду, что программа станет ежегодной. Со своей стороны Губернатор заверил, что будут выполняться все обязательства, которые регион на себя взял. После этого Михаил Ведерников вручил благодарственное письмо представителю компании Газпром.

По окончании торжественного открытия на мини-стадионе состоялся первый футбольный матч между командами — участниками Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», призерами Северо-Западного Федерального округа. Мяч в игру ввел губернатор региона.

Одновременно на других площадках велись игры в баскетбол и волейбол, тренировка по воркауту. Пришкольный стадион включает в себя не только футбольное поле, но и площадки для игровых видов спорта, зону общефизической подготовки и легкоатлетические дорожки.

Отметим, что строительство спортивного объекта осуществилось в рекордно короткие сроки. Стадион сдан раньше намеченного плана. Всего в Псковской области в этом году будет возведено 11 пришкольных стадионов в Пскове, Псковском, Пыталовском, Новосокольническом, Струго-Красненском, Дновском, Куньинском и Дедовичском районах.