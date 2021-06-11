Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На новом стадионе школы №25 губернатор Псковской области Михаил Ведерников первым ударил по мячу

Михаил Ведерников вручил благодарственное письмо представителю ПАО «Газпром». Фото пресс-служба администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 11 июня, принял участие в торжественном открытии пришкольного стадиона, который возведен в Пскове на территории школы № 25 — второго корпуса Псковского педагогического комплекса. Спортивное сооружение построено при поддержке ПАО «Газпром».

Губернатор поздравил с открытием стадиона, отметив, что это хорошее событие не только для школы, но и всего микрорайона. Ведь заниматься на нем смогут и жители близлежащих домов.
«Это один из 11 стадионов, которые в этом году по программе „Газпром - детям“ наши партнеры строят в Псковской области. Для нас это особенно важно, так как большинство стадионов еще с советских времен не обновлялось. А здесь можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, просто заниматься спортом, физкультурой», — заметил Михаил Ведерников. Он поблагодарил представителей компании «Газпром» и выразил надежду, что программа станет ежегодной. Со своей стороны Губернатор заверил, что будут выполняться все обязательства, которые регион на себя взял. После этого Михаил Ведерников вручил благодарственное письмо представителю компании Газпром.

По окончании торжественного открытия на мини-стадионе состоялся первый футбольный матч между командами — участниками Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», призерами Северо-Западного Федерального округа. Мяч в игру ввел губернатор региона.

Одновременно на других площадках велись игры в баскетбол и волейбол, тренировка по воркауту. Пришкольный стадион включает в себя не только футбольное поле, но и площадки для игровых видов спорта, зону общефизической подготовки и легкоатлетические дорожки.

Отметим, что строительство спортивного объекта осуществилось в рекордно короткие сроки. Стадион сдан раньше намеченного плана. Всего в Псковской области в этом году будет возведено 11 пришкольных стадионов в Пскове, Псковском, Пыталовском, Новосокольническом, Струго-Красненском, Дновском, Куньинском и Дедовичском районах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Есть ли у вас любимый блогер?
Проголосовать >>>

11 июня 2021

Как фортепианный эмбиент помогает достичь внутреннего баланса - знают в Молодёжном "Лофте"
11 июня 2021

На новом стадионе школы №25 губернатор Псковской области Михаил Ведерников первым ударил по мячу
11 июня 2021

Николай Козловский рассказал о запланированном преображении набережной Ловати в Великих Луках
11 июня 2021

Онкологи из Петербурга отметили увеличение перечня современных лекарств в Псковском онкодиспансере

11 июня 2021

Этого больше нет нигде. Псковичи рассказали, за что любят Родину
11 июня 2021

Андрей Кульков: Великие Луки – мой самый любимый воздухоплавательный город
11 июня 2021

Псковский областной онкодиспансер отметил 75-летие
11 июня 2021

Юрий Сорокин о новом стадионе школы №25: Именно из таких мест рождаются чемпионы

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...