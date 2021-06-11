Как фортепианный эмбиент помогает достичь внутреннего баланса - знают в Молодёжном "Лофте"

19:52, 11 июня 2021, ПАИ

Вчера в креативном пространстве «Лофт» состоялся музыкальный концерт. Но в нетипичной манере: да, была музыка, да, были слушатели, но не было ни гитарных семплов, ни вокальных высот. Зрители медитировали и просто расслаблялись. Программа «Бокетто» в исполнении Маши Анисимовой была направлена на умиротворение, гармонию и внутренний баланс. Музыка, рождённая в путешествиях, музыка, рождающаяся здесь и сейчас, музыка атмосферы и потока, как говорят организаторы.



Это событие - часть большой серии концертов, которые планирует провести «Лофт». В планах устроить встречу не только с псковскими музыкантами, но и с коллективами из других городов. Под общим названием «МузЛофт».

Мария - большой талант. Музыкант-мультиинструменталист, композитор, участник группы «Hypnotic tribe» (этно-электроника), руководитель школы музыки «Полиритм». Композиции на хэндпане (ханге), фортепианный эмбиент, флейта и рамочный барабан создавали пространство, которое люди могли заполнить своими мыслями и чувствами.

Как проходил этот сеанс «музыкальной терапии», для кого он, какие неожиданные совпадения его преобразили, и в чём прелесть инструментов, нормализующих сознание - смотрите в нашем материале.