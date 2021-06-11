Началась прямая трансляция «Кей-граб 2021» из Великих Лук
Началась прямая трансляция из Великих Лук «Кей-граб 2021». Кей-граб — традиционное соревнование воздухоплавателей, в котором нужно сделать практически невозможное — попасть с высоты маркером в корзину, расположенную на катамаране в центре реки Ловать.Уже 21 аэростат в небе.
Псковское агентство информации является информационным партнёром 26 чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас любимый блогер?
11 июня 2021
На новом стадионе школы №25 губернатор Псковской области Михаил Ведерников первым ударил по мячу
11 июня 2021
ФОТОФАКТ: Первый тренировочный полёт состоялся на чемпионате по воздухоплаванию в Великих Луках