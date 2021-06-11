Началась прямая трансляция «Кей-граб 2021» из Великих Лук

20:38, 11 июня 2021, ПАИ

Началась прямая трансляция из Великих Лук «Кей-граб 2021». Кей-граб — традиционное соревнование воздухоплавателей, в котором нужно сделать практически невозможное — попасть с высоты маркером в корзину, расположенную на катамаране в центре реки Ловать.Уже 21 аэростат в небе.



Псковское агентство информации является информационным партнёром 26 чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках.